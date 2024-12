Furto in un’edicola a Salerno: arrestati due ladri in flagranza di reato

Nella notte scorsa due ladri sono stati arrestati dalla Polizia a Salerno. I due malviventi, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati colti in flagranza di reato mentre rubavano in un’edicola di via Robertelli, nel quartiere Torrione. I ladri avevano forzato la saracinesca dell’esercizio commerciale e si erano introdotti all’interno per rubare soldi e altri valori.

Per i due, che sono stati bloccati dai poliziotti dopo un breve inseguimento, è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato.