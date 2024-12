Sequestri di fuochi d’artificio in Campania: la Guardia di Finanza intensifica i controlli per il Capodanno

Negli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato le operazioni per contrastare il commercio illecito di artifizi pirotecnici in vista del Capodanno. Seguendo le indicazioni del Prefetto Michele di Bari, i finanzieri hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di fuochi d’artificio di produzione artigianale, tra cui bombe carta e petardi, denunciando 14 persone, di cui 4 arrestate.

A Frattaminore, sono stati sequestrati più di 15.000 articoli esplodenti in un negozio, mentre a Cardito, un cittadino cinese è stato denunciato per la detenzione di oltre 121.000 articoli pirotecnici senza licenza. A Castel Volturno, un laboratorio di artifizi pirotecnici illegali è stato scoperto, portando all’arresto di un 49enne.

Le operazioni non si sono limitate a Napoli: in provincia di Avellino, sono stati sequestrati oltre 37.000 artifizi pirotecnici non conformi alle norme di sicurezza, e a Benevento, circa 31 chili di materiale pirotecnico sono stati confiscati in un negozio che operava senza autorizzazione.

Queste operazioni sottolineano l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire la sicurezza pubblica e tutelare i cittadini dai pericoli legati all’uso di fuochi d’artificio non regolamentati, soprattutto durante le festività di fine anno.