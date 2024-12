Successo per il concerto di beneficenza organizzato dal Lions Club a Sala Consilina

Successo per il concerto organizzato dal Lions Club International, nel teatro “Mario Scarpetta” di Sala Consilina. L’iniziativa era volta a sostenere la realizzazione di una casa protetta, nell’ambito del progetto “La Valigia di Caterina”. Davanti a un folto pubblico sono stati protagonisti la State Philharmonic Orchestra, proveniente dalla Bulgaria e da Tirana, in Albania, e diretta dal Maestro Quadrini Ceaicovschi, con la partecipazione straordinaria del soprano Federica D’Antonino. L’incasso della serata è stata devoluta per intero a sostegno del progetto.

Durante la serata il Lions club Sala Consilina-Vallo di Diano ha ringraziato con una targa il sindaco Mimmo Cartolano e l’amministrazione comunale “per la costante vicinanza e collaborazione per le iniziative proposte durante questo anno sociale”, il capitano dei carabinieri Veronica Pastori, il comandante della Polizia stradale Nicola Molinari, il capitano della Polizia Municipale Salvatore della Luna e Paola Trovato che in collaborazione con il club ha condotto screening fisiatrici rivolti ai ragazzi delle scuole medie di Sala Consilina e Atena Lucana.

A fare da “navigatore” Pino Cangiano, appassionato conoscitore della musica classica e lirica, che ha introdotto i brani con aneddoti e riflessioni. L’avvocato Rosy Pepe è intervenuta in qualità di responsabile distrettuale per i service dei Lions relativi alla violenza di genere.