“Usa la testa per non rovinarti la festa”: la campagna dei Carabinieri sull’utilizzo dei “botti” di Capodanno

In occasione della campagna di prevenzione sui rischi legati all’incauto uso dei botti tradizionali durante le festività natalizie e di fine anno, gli Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno hanno realizzato un video informativo per sensibilizzare sulla pericolosità degli artifizi pirotecnici e sul loro contenuto di polvere da sparo.

Il personale specializzato sottolinea l’importanza di comprendere che non esistono botti in polvere pirica completamente “sicuri”. L’uso imprudente e l’accensione di petardi e fuochi d’artificio, spesso illegali, possono causare gravi lesioni, come ustioni al volto e alle mani, e in casi estremi, anche la perdita di un arto. Ogni sostanza esplosiva presenta potenziali rischi: pressione, urti, sfregamenti e calore possono provocare esplosioni incontrollate.

Si raccomanda di evitare sempre prodotti pirotecnici non classificati e di non raccogliere artifizi inesplosi, segnalando il ritrovamento al numero 112. Qualsiasi manufatto esplodente privo di etichetta è considerato altamente pericoloso. I fuochi d’artificio legali devono sempre riportare un’etichetta con i dettagli di autorizzazione al commercio e istruzioni d’uso, che devono essere seguite con attenzione.

L’adozione di misure di precauzione è fondamentale: anche quest’anno, come sottolineato dalla campagna diffusa dai Carabinieri in occasione delle festività natalizie: “usa la testa per non rovinarti la festa”.