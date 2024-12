Commosso saluto per il vigile del fuoco Pasquale Ruberto, in pensione dopo 30 anni di servizio a Sala Consilina

Un altro storico vigile del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina va in pensione e lo fa proprio alla fine del 2024. Si tratta di Pasquale Ruberto, di Corleto Monforte, che è stato omaggiato dai suoi colleghi nella caserma di Sala Consilina. Ruberto è stato per 30 anni nella caserma di Sala Consilina dopo aver fatto il corso a Bologna e lavorato a Torino per due anni. Ha partecipato a diverse campagne terremoto e di interventi di prima urgenza. Il caporeparto è stato “accompagnato” dal collega Pasquale Pagano. “E’ stato il lavoro che volevo fare da piccolo e ne sono felice. Saluto tutti e ringrazio tutto ciò che mi è accaduto. Il mio pensiero da vigile del fuoco va a Luigi Morello”.

Ruberto, un gigante buono, è anche un consigliere comunale nel suo comune alburnino e ha prestato sempre servizio per i vigili del fuoco con uno “stile” personale e grande umanità. Il primo intervento nel distaccamento di Sala Consilina fu mentre stava per venire al mondo suo figlio Giuseppe.