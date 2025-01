Otto feriti in provincia di Salerno per i botti di Capodanno, 36 in tutta la Campania

E’ di 36 feriti il bilancio, ancora provvisorio, delle persone ferite nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Due persone sono state raggiunte di striscio da proiettili vaganti ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono otto i minori feriti, di cui cinque hanno un’età compresa tra uno e dodici anni. Anche le condizioni dei minori non sono preoccupanti.

Tra gli episodi più gravi avvenuti a Napoli, secondo il bilancio del Dipartimento di Pubblica sicurezza, quello di un 29enne saudita, in Italia per turismo, colpito in strada in zona San Carlo all’Arena da un proiettile vagante: è stato trasportato in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla spalla. Un 45enne italiano, invece, è stato trasportato in ospedale, per una grave ferita ad entrambi gli occhi ed è tuttora ricoverato. Un sessantenne, sempre italiano, è infine stato ricoverato per una grave lesione alla mano, con amputazione parziale di tre dita, causata dall’esplosione di un petardo

Tra i feriti per i botti di Capodanno c’è anche un bimbo di due anni che ha riportato ustioni al torace e al braccio sinistro. Il piccolo è stato soccorso e portato all’ospedale Santobono di Napoli ed è ricoverato in chirurgia plastica. Guarirà in 14 giorni. Un ⁠bimbo 9 anni è stato medicato per ferita globo oculare, dimesso con 7 giorni di prognosi. Un bimbo di 7 anni per ustioni arto superiore destro, dimesso con 7 gg di prognosi Un ⁠12enne ha riporato ustioni al torace, dimesso con 7 giorni di prognosi. Una ⁠bimba 10 anni per ustioni arti e ipoacusia, ricoverata in chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi mentre un⁠14enne ha riportato ustioni all’arto superiore, dimesso con 7 giorni di prognosi.

In provincia di Salerno otto persone sono rimaste ferite per lo scoppio di petardi nella notte di San Silvestro. I due casi più gravi si sono verificati nell’Agro Nocerino Sarnese: un 22ennne marocchino ha subito l’amputazione della mano destra ed è ricoverato all’Umberto I di Nocera Inferiore dopo un primo soccorso a Sarno. Sempre nell’ospedale di Nocera Inferiore è stato soccorso un 45enne marocchino che, per lo scoppio di un petardo, ha subito l’amputazione di mano e polso sinistro. L’uomo dovrà essere trasferito al Pellegrini di Napoli. Due feriti accertati a Salerno città: una donna 35enne ha subito un lieve trauma oculare con prognosi di 5 giorni; un 49enne ha riportato una ferita all’occhio ed è ricoverato al Ruggi con una prognosi di 30 giorni. Altri 4 feriti non gravi si sono verificati nel resto della provincia.