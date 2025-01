Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: crescita dei passeggeri, nuovi voli e ok alla metropolitana

Nel 2024, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi ha raggiunto un traguardo significativo, toccando la cifra di 170.000 passeggeri e un tasso di riempimento dei voli da e per lo scalo salernitano di circa l’80%. Il nuovo anno sarà importante anche per le infrastrutture connesse allo scalo aeroportuale, la cui apertura, nel 2024 è sicuramente uno degli eventi più significativi per Salerno e la sua provincia nell’anno appena concluso. Intanto, prosegue rapidamente il processo per estendere la metropolitana di Salerno fino all’aeroporto Costa d’Amalfi. Recentemente, RFI ha avviato la procedura amministrativa per l’occupazione temporanea delle aree necessarie ai lavori nel territorio di Pontecagnano Faiano. Sono state individuate 95 particelle, per un totale di circa 100.000 metri quadrati, situate vicino alla linea ferroviaria esistente, lungo la quale sarà costruita la nuova tratta della metropolitana.

Le aree interessate, per lo più terreni agricoli, saranno occupate solo per la durata dei lavori e successivamente restituite ai proprietari, ai quali sarà riconosciuta un’indennità annuale calcolata sulla base della superficie occupata e del valore di mercato.

Per quanto riguarda le dimensioni delle particelle, i terreni coinvolti variano da un massimo di 12.000 metri quadrati (con un indennizzo annuo di 40.000 euro) a un minimo di 18 metri quadrati (che corrisponde a soli 30 euro di indennizzo). I proprietari delle aree hanno 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune per presentare eventuali osservazioni. Successivamente, verranno emessi i decreti di occupazione, che completeranno la procedura entro 4 mesi dalla pubblicazione dell’avviso.

Questa fase di occupazione rappresenta il secondo step del processo di cantierizzazione, dopo che ad ottobre 2023 sono iniziate le procedure di esproprio per le proprietà interessate dal tracciato. Anche in quel caso, gli indennizzi variavano in base all’estensione e alla tipologia del terreno, con importi che spaziavano da alcune centinaia di euro fino a un massimo di 295.000 euro per un’area di 26.374 metri quadrati.

«Inizia un nuovo percorso per Pontecagnano Faiano», sottolinea il sindaco Giuseppe Lanzara. «Con un impegno condiviso e concreto, stiamo lavorando per dare sempre maggiore centralità e importanza alla nostra città. La metropolitana rappresenta un nuovo strumento per migliorare l’accessibilità del territorio».

La nuova tratta della metropolitana Arechi-Aeroporto sarà finanziata con 309 milioni di euro. Sarà realizzata una ferrovia parallela a quella esistente, lunga nove chilometri, con quattro nuove fermate: una a Salerno (ospedale Ruggì) e tre a Pontecagnano Faiano (stazione ferroviaria, Sant’Antonio e aeroporto). I lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2028.