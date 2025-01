La prima nata in Basilicata si chiama Anastasia

Si chiama Anastasia , la prima bambina in Basilicata nel 2025. Figlia di una giovane coppia di Stornarella, in provincia di Foggia, la piccola pesa 2 chili e 900 grammi ed è venuta alla luce all’ospedale di Melfi alle 2:34 del mattino. Solo dodici minuti dopo, all’ospedale San Carlo di Potenza, è nato anche Mattia , un bel maschietto di 3 chili e 580 grammi.

Tuttavia, il nuovo anno non ha portato nascite nelle prime ore del mattino negli ospedali di Matera, Lagonegro ( dove la prima nascita dell’anno è stata registrata questa mattina) e Policoro, dove, comunque, il personale sanitario è stato impegnato in una notte intensa. Diversi interventi del 118 sono stati effettuati per soccorrere feriti, per fortuna con lesioni lievi, a causa dello scoppio di petardi. Il caso più grave ha riguardato un 56enne, trasportato al Madonna delle Grazie di Matera in codice giallo per una ferita all’occhio, con una prognosi di venti giorni.

Anche il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza ha affrontato una notte impegnativa. Nonostante l’afflusso consistente di pazienti, la situazione è rimasta sotto controllo grazie al costante impegno degli operatori sanitari.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, la notte di Capodanno è trascorsa senza particolari problemi in tutta la regione, con i consueti interventi di routine da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, nonostante l’ordinanza che vietava i botti a Potenza, non sono mancati fuochi artificiali e petardi di forte intensità nel capoluogo.