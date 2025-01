Sei mesi fa la morte di Francesco Morriello. “Lo scooter non ha danni”. La mamma: “Chi sa, parli”

Sei mesi fa il “misterioso” incidente stradale in cui è morto, all’età di soli 15 anni, Francesco Morriello. Il giovane stava tornando a casa quando è caduto dallo scooter e poi è deceduto all’ospedale di Napoli. Sin da subito i genitori, difesi dall’avvocato Vincenzo Morriello, hanno avuto dubbi sulla morte causata dalla caduta, avvenuta ad Auletta, ma hanno sostenuto che il figlio avesse subito un pestaggio nel corso della serata che gli aveva procurato ferite al fegato. “Vogliamo la verità e stiamo ancora aspettando alcuni accertamenti e soprattutto il prosieguo dell’inchiesta da parte della Magistratura e dei carabinieri”, ha ribadito più volte il legale. L’autopsia ha fatto emergere altri dubbi sulle cause della morte e – secondo il legale – alimentato l’ipotesi del pestaggio. Inoltre lo scooter è stato dissequestrato e non ci sono danni alla scocca, alle plastiche sottostanti o alla forcella. Poi c’è l’appello della mamma di Francesco: “Chiedo – lo ha fatto sin dall’inizio e anche ora a sei mesi dalla tragedia – a chi sa cosa è accaduto a mio figlio di parlare, di rivolgersi ai carabinieri o a noi e raccontare cosa è successo a mio figlio”. Un occhio rosso prima della caduta immortalato in un selfie di Francesco, la caduta troppo “leggera” per causarne la morte – considerando anche i pochissimi danni sul veicolo – e alcune voci che sono circolate sin dall’inizio sono gli indizi sui quali i genitori si basano.