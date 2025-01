Vandali al parco giochi del Mc Donald’s: rotte le giostrine per disabili

“A causa di questi gravi episodi, siamo costretti a prendere la difficile decisione di chiudere l’accesso agli spazi coinvolti. Questa misura è necessaria per tutelare la sicurezza di tutti e per consentire i lavori di ripristino.

Speriamo che la situazione possa evolversi in modo positivo e che tutti comprendano l’importanza del rispetto per il bene comune”. E’ questo il messaggio della società che gestisce l’area dopo l’ennesimo episodio che si è registrato nell’area giochi, accanto al Mc Donald’s di Sala Consilina dove ancora una volta, ignoti hanno vandalizzato le giostrine. Questa volta ad essere presa di mira un gioco destinato ai bambini disabili. “Confidiamo nel supporto di tutti per garantire che episodi simili non si ripetano più, si legge nel messaggio della società, e che li responsabili vengano individuati, sanzionati e denunciato per quanto fatto”.