Paterno: trovato senza vita il 61enne scomparso

È stato ritrovato senza vita poco prima delle 17 di oggi Gianuario Cirelli, il 61enne scomparso nel pomeriggio del 31 dicembre da via Acquareggente, a Paterno.

L’uomo, ospite della sorella per trascorrere l’ultimo dell’anno in famiglia, si era allontanato dall’abitazione nel primo pomeriggio di martedì senza cellulare né documenti, facendo perdere le proprie tracce.

Il corpo è stato rinvenuto a circa 6 chilometri dalla casa della sorella, nei pressi di un rifugio abbandonato.

Le ricerche, iniziate subito dopo la segnalazione della scomparsa, hanno coinvolto una task force composta da una trentina di volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco, unità cinofile e carabinieri. A supporto delle operazioni sono stati utilizzati anche droni per il monitoraggio dall’alto e tecnologie avanzate per la mappatura del territorio.

Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Il ritrovamento del corpo chiude giorni di ansia e preoccupazione per la comunità di Paterno, che aveva sperato fino all’ultimo in un esito positivo delle ricerche.

La notizia del tragico epilogo ha suscitato profondo cordoglio nella cittadina e nei tanti che si erano uniti, anche a distanza, nell’appello per il suo ritrovamento.