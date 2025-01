Ancora ritardi dei soccorsi in Cilento: un uomo di 50anni attende 2 ore l’arrivo dell’eliambulanza

È stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli un uomo di Casal Velino, vittima di un grave incidente domestico. Il 50enne è caduto ieri pomeriggio intorno alle 16:00 da una scala, riportando un grave trauma cranico e andando in coma. I primi soccorsi sono stati prestati immediatamente dal fratello medico, che ha immediatamente ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania e un’automedica proveniente da Agropoli, poiché quella di Vallo era già impegnata in un altro intervento. L’uomo è stato stabilizzato e ricoverato in rianimazione presso l’ospedale San Luca, dove le sue condizioni sono apparse da subito critiche a causa di un ematoma cerebrale. Vista la gravità del quadro clinico, si è reso però necessario il trasferimento d’urgenza al centro specializzato del Cardarelli. Tuttavia, i tempi di attivazione e arrivo dell’eliambulanza hanno generato molteplici polemiche, essendo sera, l’elicottero non è potuto partire da Salerno-Pontecagnano, ma è stato attivato da Napoli. L’attivazione dell’eliambulanza è avvenuta alle ore 22:45 ma con decollo solo alle ore 23:13 arrivando a Vallo della Lucania alle ore 23:58.

Solo dopo questa lunga attesa, il paziente è stato trasferito a Napoli. Tempi che ancora una volta sollevano tanti interrogativi sulla gestione delle emergenze notturne, evidenziando le difficoltà operative nelle ore serali. Solo tre giorni fa il caso della donna di San Mauro Cilento, la 52enne ricoverata in condizioni gravi presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La donna è stata colpita da un malore improvviso ed ha atteso per due ore l’arrivo dei soccorsi. Attualmente la povera donna è ricoverata in gravissime condizioni e i tempi così lunghi di soccorso non hanno fatto altro che aggravare maggiormente le sue condizioni di salute. I ritardi da parte dei soccorsi risultano essere ancora una volta una piaga complessa che può avere conseguenze mortali sulle persone.