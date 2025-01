Conoscere il mondo della Croce Rossa: il progetto rivolto a bambini e adolescenti

“Progetto 8-13: Non c’è età per fare la differenza” è l’entusiasmante iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana. Un’iniziativa dedicata a bambini, bambine e adolescenti tra gli 8 e i 13 anni per avvicinarsi al mondo del volontariato, far conoscere “il grande mondo della Croce Rossa Italiana e soprattutto imparare tante cose nuove attraverso il gioco”.



Tante attività educative e ricreative per divertirsi e imparare insieme alle Volontarie e ai Volontari della Croce Rossa Italiana, il progetto prevede una serie di incontri, che si terranno una volta al mese (generalmente di sabato o domenica), a partire da gennaio fino a giugno presso la Sede della Croce Rossa Italiana – Gruppo di Polla, per prendere parte a queste imperdibili iniziative l’iscrizione è obbligatoria, per farlo il termine ultimo è previsto per il 10 gennaio.