Ritrovato senza vita il 45enne scomparso da Torre Orsaia

È stato ritrovato questa mattina, senza vita, Michele Cedrola, il 45enne di Torre Orsaia scomparso dall’abitazione che condivideva con la sorella e il fratello ieri pomeriggio intorno alle 15:00. I familiari, che avevano dato l’allarme non vedendolo rientrare in serata, avevano fatto scattare le ricerche che si sono concluse questa mattina, purtroppo col più tragico degli epiloghi.

La macchina dei soccorsi, composta da tanti volontari, dai Carabinieri della compagnia di Sapri e della stazione di Torre Orsaia, e dai Vigili del Fuoco di Policastro Bussentino, si era concentrata prevalentemente nella frazione Oliva dove la famiglia Cedrola aveva dei possedimenti e dove era stata rinvenuta l’auto dell’uomo.

Nonostante in mattinata fosse intervenuto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Salerno, sono state alcune residenti che conoscevano bene la zona, dopo aver visto a terra un pacchetto di sigarette probabilmente appartenente all’uomo, a scoprire il corpo esanime del 45enne all’interno di una piccola pozza d’acqua. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne la morte, di cui non sono ancora chiare le cause. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia stato improvvisamente colpito da un malore.