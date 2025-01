Sospesa la gara d’appalto per la gestione delle aree di sosta del “Ruggi” di Salerno

Nuovo capitolo nella vicenda dell’appalto da 4,5 milioni di euro bandito dall’Azienda Universitaria “Ruggi” di Salerno per la gestione delle aree di sosta a pagamento presso il nosocomio di via San Leonardo. La gara, pubblicata lo scorso mese di ottobre, è stata sospesa, aggiungendo un ulteriore tassello a un’annosa questione che si trascina ormai da tempo.

A tenere banco, oltre alla sospensione della gara, sono le proteste dei 18 lavoratori della cooperativa Euroservice. Questi ultimi, tramite un accordo con l’ACI, hanno gestito l’area di sosta per circa trent’anni, garantendo un servizio essenziale alla principale struttura sanitaria della provincia di Salerno. I lavoratori si sono più volte appellati alle istituzioni, chiedendo certezze sul loro futuro occupazionale e denunciando il rischio di perdere il proprio posto di lavoro a causa delle dinamiche del nuovo appalto.

La procedura di gara aveva già subìto uno stop in passato, quando l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva mosso delle censure sul capitolato d’appalto, evidenziando alcune criticità che necessitavano di essere riviste. Nonostante le modifiche apportate dall’Azienda Universitaria, il percorso verso l’assegnazione della gestione delle aree di sosta si è rivelato tutt’altro che lineare.

La sospensione della gara solleva nuovamente interrogativi sull’iter amministrativo e sulle sue implicazioni economiche e sociali. L’appalto, dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, rappresenta non solo una questione economica, ma anche un problema di equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela dei lavoratori.

Ora si attende che l’Azienda Universitaria “Ruggi” fornisca chiarimenti in merito alle motivazioni della sospensione e agli eventuali passi successivi. Nel frattempo, i lavoratori della cooperativa Euroservice continuano a far sentire la propria voce, chiedendo un tavolo di confronto per discutere soluzioni che possano salvaguardare i loro diritti e il servizio offerto all’utenza.