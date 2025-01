La Banca Monte Pruno ottiene la “Certificazione per la Parità di Genere”

Un significativo ed importante riconoscimento, che attesta l’impegno della Banca Monte Pruno nel promuovere politiche inclusive e nel ridurre le disuguaglianze, è stato ufficialmente rilasciato negli ultimi giorni.

La BCC Monte Pruno, infatti, ha conseguito la “Certificazione per la Parità di Genere”, confermando l’attenzione verso la valorizzazione della diversità e la capacità di ritenere, nel percorso di crescita, la parità di genere come un valore aggiunto della propria strategia aziendale.

Il processo di valutazione è stato svolto da Bureau Veritas, società con sede a Milano leader a livello internazionale nei servizi di ispezione che, con un’attività durata alcuni mesi, ha verificato la conformità, rilasciando la relativa certificazione.

L’Ente ha condotto le verifiche sulla base della prassi di riferimento UNI PdR 125:2022, che definisce le linee guida per l’implementazione di un sistema di gestione orientato alla parità di genere.

L’approfondita attività di valutazione si è basata su specifici Key Performance Indicators (KPI) articolati in alcune aree fondamentali di analisi: cultura e strategie aziendali, governance, gestione delle risorse umane, opportunità di crescita inclusione, equità retributiva di genere e tutela della genitorialità, con particolare focus sul bilanciamento tra la vita privata e quella professionale all’interno della realtà aziendale.

Questa certificazione conseguita dalla Banca Monte Pruno è il risultato di un consolidato approccio che si è tradotto in molteplici iniziative ed azioni concrete, finalizzate a garantire pari opportunità e a creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo per collaboratrici, collaboratori e per tutti coloro che operano all’interno dell’Istituto di credito cooperativo.

Questo traguardo, infatti, rappresenta il risultato di un percorso strategico da sempre ritenuto centrale dalla Banca Monte Pruno, come una leva preziosa per un ambiente lavorativo sempre più apprezzato ed evoluto.

La certificazione ha visto, anche grazie al supporto della Capogruppo Cassa Centrale, il prezioso lavoro della Referente parità di genere della BCC e Responsabile Risorse Umane Francesca Sessa, unitamente alla Segreteria di Direzione con Maria Vernola, le quali hanno coordinato l’intero progetto e contribuito al raggiungimento dell’obiettivo che la BCC Monte Pruno si era prefissata.

“Il conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – rappresenta non solo un punto di partenza che conferma la determinazione a proseguire nel nostro percorso di miglioramento e innovazione, ma anche un traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la promozione dell’uguaglianza e nell’adozione di politiche inclusive all’interno della nostra organizzazione, anche nell’ambito delle metriche ESG fortemente attenzionate dalla nostra BCC. La nostra attenzione su queste tematiche sarà continua, così da garantire un ambiente lavorativo inclusivo, valorizzando pienamente il grande potenziale delle persone che fanno parte del nostro team”.