Filomena Marmo fra le ginnaste “futuribili” a Desio. Splendida esperienza per l’atleta della Danza e Ginnastica Kodokan

Filomena Marmo fra le ginnaste “futuribili” a Desio. Comincia bene il 2025 per la società Danza e Ginnastica Kodokan. Filomena Marmo, 11 anni, è stata, infatti, convocata direttamente dalla direttrice tecnica nazionale, Emanuela Maccarani, per il Progetto Tutor Nazionale presso l’Accademia Internazionale di Ritmica a Desio, dopo aver superato le selezioni regionale e interregionale. Un prestigioso traguardo per l’atleta valdianese.

Sotto la supervisione della responsabile nazionale del progetto, Maura Rota, e delle altre due docenti del corso Nani Londaritze e Laura Vernizzi, Marmo ha potuto partecipare a due giorni di allenamento nel Paradiso delle Farfalle. La talentuosa Filomena ha avuto il piacere di assistere, emozionatissima, all’allenamento e alle prove dei nuovi esercizi della squadra Nazionale delle Farfalle e ha anche potuto scattarsi delle foto e chiedere, e ottenere, degli autografi con le campionesse olimpioniche.