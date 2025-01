Incendio nel liceo Duni di Matera. Fiamme nelle aule non utilizzate

Un incendio è scoppiato nelle aule deserte del Liceo Duni di Matera, situato alle spalle del Palasassi, dove sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico.

Le fiamme, alte e visibili da lontano, sono state estinte in poche ore da due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante.

Al momento, le cause e le conseguenze del rogo rimangono sconosciute. L’edificio è chiuso dal 2018 a causa di lesioni strutturali e, di recente, è stato incluso nel finanziamento del PNRR con un importo di quasi un milione e mezzo di euro. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei caschi rossi per stabilire la natura del rogo.