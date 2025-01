La Basilicata festeggia la Lotteria Italia: Antonietta Baiona protagonista di una serata fortunata a “Affari Tuoi”

La Basilicata si tinge di festa grazie alla Lotteria Italia, che quest’anno ha distribuito premi e generato entusiasmo in tutta la regione. Sebbene nel Materano non siano stati venduti biglietti vincenti, il Potentino ha fatto da protagonista con ben due premi: uno da 50.000 euro e uno da 20.000 euro, portando un totale di 70.000 euro distribuiti in terra lucana.

Il biglietto vincente da 50.000 euro è stato venduto a Barile, con il numero di serie D192247, mentre il premio da 20.000 euro è andato a Lavello (serie I264286). A livello nazionale, la Lotteria Italia ha segnato un incremento significativo delle vendite, con oltre 8,5 milioni di biglietti venduti, segnando un aumento di quasi il 30% rispetto al 2023. In Basilicata, le vendite sono aumentate sensibilmente, nel Potentino sono stati venduti oltre 35.000 biglietti in più rispetto all’anno precedente, mentre nel Materano si è registrato un incremento di quasi 22.000 biglietti.

Ma la grande fortuna per la Basilicata è arrivata anche dal piccolo schermo. Durante la puntata speciale di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Antonietta Baiona, fotografa di professione e originaria di Villa d’Agri (Marsicovetere), è stata protagonista di una serata memorabile. Accompagnata dalla figlia Federica, Antonietta ha affrontato la sfida dei pacchi con grinta e determinazione.