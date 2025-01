Nonna Rinuccia compie 100 anni: comunità di Sant’Arsenio in festa

E’ stata una grande festa quella organizzata dalla famiglia e da amici e conoscenti per i 100 di nonna Rinuccia di Sant’Arsenio. Classe 1925, Caterina D’Amato, da tutti chiamata Rinuccia, ha vissuto con grande gioia la giornata di festeggiamenti per lei organizzati. “Sono grata a tutti voi per la vostra presenza ed il grande affetto”. Sono queste le parole della nonnina, pronunciate nel vedere l’aula consiliare del comune di Sant’Arsenio, gremita per festeggiare questo importante traguardo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Donato Pica, ha voluto omaggiarla con una pergamena e nel suo intervento il primo cittadino ha ricordato la grande dedizione della signora Caterina, verso la famiglia, ma anche il suo spirito accogliente che ha fatto sì che la casa di Rinuccia fosse sempre frequentata da amici e parenti e fosse luogo di condivisione, sia dei bei momenti che dei momenti di difficoltà. Il sindaco Pica ha ricordato anche il marito, Antonio Ammaccapane, deceduto circa 8 anni fa. Un instancabile lavoratore, dedito alla famiglia e agli affetti. Presenti accanto alla signora Rinuccia i figli Rosa e Pasquale, e la sorella Agnese, che tra tre anni raggiungerà il traguardo dei 100 anni, insieme al fratello Antonio. Ma accanto a lei anche i nipoti, i tanti familiari ed amici di famiglia che l’hanno abbracciata tutti insieme partecipando con gioia il raggiungimento del secolo di vita. Un augurio speciale anche dal parroco di Sant’Arsenio, don Martino Romano.

Dopo la cerimonia al comune i festeggiamenti sono proseguiti con i familiari e con una bella torta sulla quale erano sfavillanti le 100 candeline ed il sorriso di nonna Rinuccia particolarmente contenta della festa per lei organizzata.