Incendio distrugge la sede della Croce Rossa a Cava de’ Tirreni. Al via la campagna: “Aiutaci a ricostruire”

La Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni è stata colpita da un grave incendio nella notte tra il 5 e 6 gennaio, mentre i volontari erano impegnati nell’assistenza sanitaria della manifestazione “Notte Bianca”. Il rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti del caso, sono andate distrutte le attrezzature sanitarie, i presidi medici e i farmaci in essa contenuti, oltre agli effetti personali di alcuni volontari.

Fortunatamente, al momento dell’accaduto nessun volontario era presente in sede, poiché

impegnati alla manifestazione . Proprio grazie a questa circostanza, parte dei presidi sanitari è stata risparmiata, essendo in uso per l’attività sul campo.

“L’incendio rappresenta una perdita inestimabile per la nostra comunità, sottolineano dalla Croce Rossa di Cava de’ Tirreni, compromettendo la nostra capacità operativa nel fornire servizi essenziali a supporto della popolazione. Dalle prime verifiche effettuate in fase di rilievi, è stato accertato che l’incendio non è riconducibile ad un corto circuito elettrico.

Per fronteggiare questa emergenza e garantire la continuità del nostro impegno a favore della comunità, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cava de’ Tirreni ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Aiutaci a Ricostruire”, attraverso la piattaforma GoFundMe.



“Ogni contributo, piccolo o grande, ci aiuterà a ricostruire la sede, a riacquistare le attrezzature sanitarie e i farmaci andati distrutti al fine di ripristinare la piena operatività dei servizi essenziali che forniamo alla cittadinanza.

La Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni ringrazia sin d’ora quanti vorranno dimostrare la loro solidarietà in questo momento così difficile. Inoltre, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno già aderito alla campagna, ai colleghi delle numerose associazioni di volontariato che ci hanno prontamente offerto supporto, nonché all’Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle istituzioni. Un sentito ringraziamento va altresì alle associazioni e alle aziende che, con grande generosità, stanno organizzando eventi di beneficenza a supporto del nostro comitato.

Con il sostegno di tutti, potremo superare questa sfida e continuare a essere un punto di

riferimento per la nostra comunità”.