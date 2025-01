Photo watermarked with iWatermark

Nella notte, un incendio ha interessato tre auto parcheggiate nel quartiere Macchia Romana di Potenza. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire poco dopo le 2 in via Gandhi, dove hanno lavorato per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area circostante. Tra i veicoli coinvolti, uno era alimentato a GPL. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Questo episodio si aggiunge a una serie di incendi simili verificatisi nei mesi scorsi sempre nella stessa zona.