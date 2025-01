La Fondazione Monte Pruno al fianco dell’Ospedale di Polla: donati 18 televisori ai reparti

Un’iniziativa benefica targata Fondazione Monte Pruno che ha dato un’ennesima prova di vicinanza al nosocomio Luigi Curto di Polla donando 18 televisori alla struttura. I reparti interessati dall’iniziativa solidale sono fisiopatologia, oncologia, ginecologia, medicina, neurologia, pronto soccorso ed anche nella sala d’attesa. I televisori, sono stati installati nei giorni scorsi e nella giornata odierna e tutte le figure coinvolte hanno partecipato alla consegna ufficiale con la benedizione di Padre Carlo Basile.

Alcuni mesi fa, infatti, Padre Carlo Basile resosi conto dell’assenza dei televisori in alcune stanze ha deciso di proporre questa iniziativa a Michele Di Candia, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Salerno, e al direttore sanitario dell’ospedale, Luigi Mandia, che si sono prodigati per realizzare l’idea interpellando la Fondazione Monte Pruno da sempre vicina a iniziative benefiche. Questo è uno dei tanti modi per dimostrare vicinanza ai pazienti nei periodi di degenza e alleviare quindi la permanenza nell’ospedale.

La soddisfazione arriva da Mandia che ha ribadito: “Continua l’interesse e l’attenzione della popolazione e delle istituzioni del Vallo di Diano nei confronti dell’Ospedale di Polla che è il riferimento per le necessità di salute e vuole continuare ad esserlo. Anche il neo direttore generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, si è espresso positivamente e in continuità con la direzione di Michele Albanese, che proprio negli ultimi mesi di lavoro nella Banca ha avallato e promosso l’iniziativa. “Continuiamo a sostenere l’ospedale di Polla per rendere più leggera la degenza dei pazienti dimostrando la nostra vicinanza. Siamo riusciti a coronare un impegno già preso nei mesi scorsi. Negli anni scorsi la Fondazione Monte Pruno aveva promosso la ristrutturazione della Cappella ospedaliera e aveva donato un respiratore polmonare durante il periodo Covid”. E conclude, Cono Federico: “Operiamo in questo territorio e vogliamo che questo nosocomio diventi un policlinico e possa attirare sempre più pazienti”.