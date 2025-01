Potenza: arrestato un giovane per possesso di hashish

La Polizia di Stato, nella serata di giovedì 2 gennaio 2025, ha effettuato un intervento mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, deferendo in stato di libertà un giovane trovato in possesso di droga.

In particolare, gli agenti delle Volanti della Questura di Potenza hanno notato tre ragazzi in un’area appartata e poco illuminata, ed hanno deciso di sottoporli a controllo. Durante l’operazione, uno dei giovani ha lanciato un borsello grigio nell’aiuola vicina, tentando di fuggire per sottrarsi al controllo.

Gli operatori sono riusciti a recuperare rapidamente il borsello, all’interno del quale è stata trovata sostanza stupefacente del tipo hashish, successivamente sequestrata.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà .