Struttura abusiva vicino al mare: scatta il sequestro a Capitello di Ispani

Nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria volte alla tutela del pubblico “Demanio Marittimo”, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, con il supporto del personale dell’ufficio Tecnico del Comune di Ispani, sono intervenuti a Capitello riscontrando la messa in opera di lavori edili e lavori di movimentazione di terreno attraverso l’uso di mezzi meccanici a pochi metri dal mare, realizzati in assenza delle previste autorizzazioni, in violazione della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e demaniale.

L’area, pari a circa 550 mq, è stata sottoposta a sequestro penale. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nell’ambito delle indagini preliminari e si basa su imputazioni provvisorie. La responsabilità penale degli indagati dovrà essere accertata solo all’esito del giudizio, con sentenza penale irrevocabile.