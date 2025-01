A 88 anni vaga tutta la notte per strada, salvato dai vigili del fuoco a Sicignano degli Alburni

Si è temuto il peggio, a Sicignano degli Alburni per un uomo di 88 anni, che ha trascorso tutta la notte fuori casa. E’ stato trovato e salvato, questa mattina poco prima delle 9, dai vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. I caschi rossi hanno effettuato le ricerche dell’uomo per molte ore. L’anziano, originario di Palomonte, secondo quanto emerso è uscito di casa per andare una struttura adiacente ma poi ha iniziato ad incamminarsi per le strade del paese perdendo l’orientamento. I familiari dell’anziano ieri sera non vedendo rincasare il congiunto hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno avviato le ricerche del malcapitato. Poi, questa mattina verso le 9 è stato individuato ed è stato sottoposto alle cure del personale del 118. E’. in buone condizioni di salute nonostante ha trascorso l’intera notte al freddo. Sul posto per le ricerche anche i carabinieri della locale stazione.