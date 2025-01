Francesco Gagliardi commissario del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia di Polla

Francesco Gagliardi nominato commissario del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia del Comune di Polla. La nomina di Gagliardi, già responsabile del Circolo territoriale Fratelli d’Italia di Pertosa e consigliere comunale di FdI Pertosa, “nasce – si legge in una nota – al fine di incrementare la crescita e il radicamento del Partito sul territorio e ha come mission anche il sostegno della candidatura del vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, a Presidente della Regione Campania”.



“Accolgo con grande orgoglio e senso di responsabilità questa nomina – ha detto Francesco Gagliardi – Ci tengo a ringraziare i vertici del Partito FdI di Salerno e provincia per la fiducia riposta e in particolar modo il Vice Ministro On. Edmondo Cirielli, l’Europarlamentare On. Alberico Gambino, il Senatore Antonio Iannone, la Deputata Imma Vietri, il Presidente Provinciale FdI Salerno Giuseppe Fabbricatore e il Responsabile Enti Locali Italo Giuseppe Cirielli. Agirò con serietà e patriottismo per radicare ancora di più i valori del mio Partito, magistralmente guidato dalla nostra leader Giorgia Meloni, nel Comune di Polla e in tutta la Provincia di Salerno, anche a sostegno della candidatura a Governatore della Regione Campania, di un profilo autorevole come quello dell’Onorevole Cirielli, figura che rappresenta la concreta possibilità di cambiamento per l’intero territorio campano”.