La Banca Monte Pruno espande i suoi orizzonti: disponibili bonifici in valuta cinese

La Banca Monte Pruno continua a espandere la sua offerta, introducendo la possibilità di effettuare bonifici direttamente in valuta cinese. Questa novità rappresenta un’opportunità significativa per le imprese e non solo, che potranno trarre vantaggio da maggiore efficienza nelle transazioni: operare direttamente in Renminbi consente di ridurre i costi di cambio, eliminando passaggi intermedi con altre valute. E’ possibile migliori condizioni negoziali: gestire i pagamenti in valuta locale cinese aumenta la competitività e la flessibilità nelle relazioni commerciali. e ridurre i rischi di cambio: effettuare transazioni in CNY permette di limitare l’esposizione alle fluttuazioni delle valute internazionali.

L’introduzione della negoziazione in valuta cinese è una risposta concreta alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso l’espansione globale. “Questo è un chiaro segnale del nostro impegno,” ha dichiarato Cono Federico, Direttore Generale della BCC Monte Pruno. “Stiamo lavorando per innovare e migliorare i nostri servizi, offrendo strumenti e soluzioni che supportino la crescita e la competitività delle aziende sui mercati internazionali. Grazie al supporto della nostra Capogruppo Cassa Centrale, siamo entusiasti di aprire questo nuovo canale, che potrà rivelarsi prezioso per le imprese già attive nel mercato cinese.”

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le Filiali della Banca Monte Pruno.