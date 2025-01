Vincenzo De Luca e la legge sul terzo mandato: “Andiamo avanti”

Nella conferenza stampa di questa mattina il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato la decisione del governo di impugnare la legge regionale sul terzo mandato. “Hanno forse paura di De Luca, degli elettori, non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati” ha dichiarato De Luca nel corso della diretta.



“Quando si parla del Veneto non si parla del terzo mandato – ha esordito De Luca – Zaia l’ha già finito senza che nessuno abbia detto nulla. Il problema che pone la Lega è un problema di fondo, è il potere delle regioni. A luglio 2023 la Regione Piemonte ha adottato una legge che prevede che le disposizioni della legge approvata si applichino a decorrere dalla dodicesima legislatura. La legge regionale del Piemonte prevede che il presidente possa fare due mandati dopo l’approvazione della legge: il governo non ha impugnato la legge, così come accaduto in Veneto e nelle Marche. Non abbiamo approvato una legge sul terzo mandato- ha spiegato De Luca- ma una legge che recepiva il secondo mandato con un elemento di flessibilità. In questo paese la legge è uguale per tutti tranne che per uno, me”.



Secondo il governatore si tratta di una decisione “contra personam”, intesa a colpire esclusivamente lui. Ma De Luca non intende arrendersi. “Per me non cambia nulla, andiamo avanti. La mia posizione non è cambia di una virgola e non cambierà” ha ribadito il presidente della regione Campania. “Ho la sensazione che finirà come sulla legge sull’autonomia che è stata smantellata” ha concluso De Luca.