Anche la comunità di Auletta: piange l’architetto Gerardo Marzullo l’ideatore della statua dedicata al “Carciofo Bianco”

E’ venuto a mancare all’età di 70 anni l’architetto Gerardo Marzullo, artista salernitano che ha dedicato la sua vita alla progettazione e alla valorizzazione del patrimonio urbanistico di Campagna. La sua passione per l’arte e l’architettura si è mostrata attraverso numerose iniziative artistiche presenti anche nel Vallo di Diano tra cui la statua dedicata al “Carciofo Bianco” di Auletta. Una perdita che colpisce la comunità di Auletta, in quanto il Carciofo Bianco rappresenta un prodotto di eccellenza e difatti la statua nel tempo ha acquistato un enorme valore artistico e culturale diventato il simbolo stesso di un paese.

Il presidente della Pro Loco di Auletta, Giuseppe Lupo, ha mostrato grande amarezza e tristezza per questa perdita un uomo ricordato no solo per le sue competenze professionali ma anche per la sua dedizione, umanità e amore verso la terra. L’amministrazione comunale e l’intera comunità di Auletta e non solo, si stringe alla famiglia dell’architetto Marzullo ricordandolo con profondo affetto, gratitudine e amore.