Alberi sulla carreggiata. Chiusa al traffico la strada tra Montesano e Moliterno. Disagi anche per l’interruzione di energia elettrica

Problemi di viabilità e assenza di corrente elettrica: questi sono alcuni dei disagi che sta affrontando la popolazione di Montesano sulla Marcellana a causa dell’intensa nevicata delle scorse ore.

Poco fa, infatti, la Provincia di Salerno ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada ex SS103 nel tratto compreso fra le due gallerie tra Montesano sulla Marcellana e Moliterno. A causa della presenza di diversi alberi divelti sulla carreggiata, pericolosi per la viabilità, si è resa necessaria la chiusura. I lavori per il ripristino del traffico sulla carreggiata dovrebbero svolgersi nella giornata di domani, intanto la ditta appaltatrice per lo sgombero della neve del Comune si è occupata di un primo intervento per sgomberare la strada.

Per quanto riguarda l’interruzione di energia elettrica e la fornitura idrica, il Sindaco, Giuseppe Rinaldi, ha informato i numerosi cittadini interessati dal problema sugli sviluppi delle segnalazioni fatte nella giornata odierna dalla popolazione : “L’interruzione della fornitura di energia elettrica che vede da stamani e ancora impegnati gli operatori Enel ed interessate numerose famiglie e aree delle diverse frazioni del territorio comunale, riguarda anche la fornitura elettrica al funzionamento delle pompe di sollevamento del serbatoio di Gambatesa che alimenta il Capoluogo. Da qui, a partire da qualche minuto, dopo che è terminata la riserva dell’accumulo di Castello, l’interruzione idrica nelle case di Montesano Capoluogo”.

Nella giornata di oggi, inoltre, sul vasto territorio del comune montesanese gli spazzaneve e i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano hanno continuato a lavorare per migliorare le condizioni del manto stradale e per garantire assistenza alla popolazione. Occorre ricordare che l’allerta meteo per il maltempo è stata prorogata fino alle ore 12:00 di domani, lunedì 13 gennaio, su tutto il territorio campano.