Fuoristrada travolge tre auto a Sala Consilina: è caccia al conducente

Nella serata di ieri un automobilista, alla guida di un vecchio fuoristrada, ha danneggiato tre auto parcheggiate in via Mezzacapo a Sala Consilina. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30 e fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo il racconto di alcuni testimoni oculari il fuoristrada, dopo aver impattato contro le auto provocando ingenti danni, avrebbe continuato la sua corsa privo della ruota anteriore dal lato passeggero. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi necessari ad individuare il responsabile.

Per agevolare le indagini, le forze dell’ordine stanno prendendo visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di identificare il mezzo e il conducente.