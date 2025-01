Ennesimo incidente a Salerno: investe senza prestare soccorso una donna a Pastena

Ancora paura a Salerno in seguito a un incidente verificatosi nella centralissima via dei Mille, nel quartiere Pastena, a pochi metri di distanza dal Liceo Alfano I lo scorso sabato sera. Una donna è stata investita da un’auto che è scappata senza prestarle soccorso. Non si è ancora riusciti a risalire al pirata della strada, responsabile del grave episodio, nonostante fossero le 19:50 di sabato sera, dunque un orario che in quella zona della città è solitamente caratterizzato dalla presenza di numerosi pedoni e automobili.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al vicino Pronto Soccorso “Ruggi D’Aragona” date le numerose fratture riportate. Diversi gli appelli via social giunti da parte degli amici della donna che invitano chiunque abbia visto qualcosa contattarli affinché il responsabile venga individuato.

Solo pochi giorni fa, sempre a Salerno, sul Lungomare Torrione, un’anziana era stata investita e uccisa mentre attraversava la strada.