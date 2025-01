Protezione Civile Gruppo Lucano: Pierluigi Martoccia confermato presidente per il triennio 2025-2027

Pierluigi Martoccia è stato riconfermato presidente del Gruppo Lucano della Protezione Civile per il triennio 2025-2027, durante l’assemblea elettiva del 11 gennaio a Villa d’Agri. Martoccia, l’unico candidato, ha ottenuto 76 voti validi su 80 partecipanti, con tre schede nulle e una bianca. Due candidati esclusi, Priore e Guarino, hanno visto rigettati i loro ricorsi al tribunale.

Martoccia ha espresso gratitudine al sindaco di Marsicovetere e ai volontari per l’organizzazione dell’assemblea, sottolineando l’importanza del mandato ricevuto. Per i coordinatori provinciali, confermato Donato Pafundi per Potenza, mentre Antonio Mangiamele guiderà il Materano e Massimo Rossini la provincia di Cosenza. Francesco Di Sevo rappresenterà il Salernitano. Tutti sono pronti a lavorare per le sfide future del Gruppo Lucano.