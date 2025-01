Tutto pronto per la presentazione del progetto “Albo Anziani Attivi Vallo di Diano” della protezione civile Sassano Gruppo Lucano

L’O.D.V. Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano presenterà domani 14 Gennaio, alle 17:30, a Palazzo Marone sito a Monte San Giacomo, il progetto ” AAA Albo Anziani Attivi”.

Il progetto sarà attuato dall’ O.D.V. Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano in

collaborazione con i Comuni di Monte San Giacomo e Sala Consilina, l’A.S.D.

News Sinergy, la Socrates Soc. Coop e la Progenia Soc. Coop. Soc. ed è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I destinatari del progetto sono anziani over 65 autosufficienti o con lieve non

autosufficienza, con priorità alle donne che risiedono nel Vallo di Diano e che

necessitano di supporto per prevenire e combattere la situazione di isolamento in cui si

possono o si potrebbero trovare.



Si tratta di una iniziativa pilota per l’area interna del Vallo di Diano, area caratterizzata da una forte vocazione rurale, culturale e artigianale con accentuati fenomeni di abbandono

degli anziani sia da parte delle famiglie che delle Istituzioni. Il progetto mira alla sperimentazione di politiche per la promozione dell’invecchiamento attivo valorizzando le professionalità maturate in contesti sia formali che informali mediante il rafforzamento della consapevolezza e della comprensione del proprio potenziale professionale.

Tra gli altri, saranno presenti alla conferenza, i sindaci di Monte San Giacomo e Sala Consilina, insieme al Presidente del consorzio sociale Diano Tanagro Alburni, al Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, al Consigliere Regionale Corrado Matera. Insieme a loro anche la Presidente dell’ente capofila, Margherita Marra e l’ideatore del progetto Vincenzo Quagliano. Previsti anche gli interventi dei legali rappresentanti delle strutture Partner.