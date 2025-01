Alla sala stampa della Camera la presentazione del progetto Management dei Sistemi Turistici – Commissari dell’Ospitalità”

Giovedì 9 gennaio alle ore 11:30, nella la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Corso “Management dei Sistemi Turistici – Commissari dell’Ospitalità” sempre legato alle attività del progetto TURISMO DELLE RADICI, OPPORTUNITA’DI SVILUPPO LOCALE, voluto fortemente dal Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia Brasile e Italea Campania, che vede inoltre la collaborazione, tra Campus Città del Sapere Polo di Napoli dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, il Touring Club Italiano Sezione Campania, il Comune di Castellabate, Comune Capofila, la Fondazione dei Monti Lattari, la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Confederazione Italiani nel Mondo, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e 49 Comuni tra le Province di Salerno, Napoli e Avellino.

Inoltre, tra gli aderenti al progetto all’estero, la Camera di Commercio Italiana a San Paolo del Brasile ITALCAM, la rivista Comunità Italiana, il Circolo Italiano San Paolo, numerose Associazioni di italo-discendenti e diversi Comuni brasiliani e argentini. Durante la conferenza stampa è stato presentato il Corso e i moduli che lo compongono.

Hanno partecipato alla conferenza stampa: l’On. Fabio Porta, Deputato Commissione Affari Esteri, Sara Roversi, Italea Campania, Bruno Pinti, Presidente di Campus Città del Sapere Polo di Napoli dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Salvo Iavarone, Vicepresidente CIM Confederazione Italiani nel Mondo, Giovanni Maria De Vita, Responsabile del progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione generale Italiani all’Estero del Ministero Affari esteri e Cooperazione Sociale, Mariella Verdoliva, Presidente Fondazione Monti Lattari, Raffaele Palumbo, Presidente Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia Brasile ideatore e promotore del corso e tutti i Comuni che hanno aderito attraverso al progetto.

Il percorso formativo ha come obiettivo creare una figura professionale nel turismo e l’ospitalità, capace di acquisire conoscenze, competenze e abilità tali da accrescere il valore sul mercato del lavoro.

Il progetto “Commissari dell’ospitalità” è un corso di alta formazione finalizzato all’approfondimento degli “strumenti pratici” la conoscenza dei quali è indispensabile per accogliere l’ospite proveniente all’estero e non solo.

I destinatari del corso, sono tutti coloro che hanno o che avranno contatto con il cliente per dare informazioni turistiche. Il Corso Commissari dell’Ospitalità fornisce le conoscenze e le competenze adatte per affiancare il turista, nelle sue varie accezioni, per guidarlo con cura e rispetto verso la massima soddisfazione ricavabile dal soggiorno da lui prescelto.

Quintino Di Vona