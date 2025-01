Clochard trovato privo di vita in un’area di servizio a Battipaglia. Aveva 55 anni

Una persona, un senzatetto, è stato trovato privo di vita a Battipaglia. L’uomo di 55 anni è stato ritrovato questa mattina, intorno alle sei, in un bagno di un distributore di carburante è stato trovato privo di vita un 55enne senza fissa dimora che aveva trovato riparo. Sul posto il 118 e le ambulanze Vopi ma purtroppo per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine indagano per scoprire la causa del decesso. Infatti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Battipaglia per i rilievi del caso. Con ogni probabilità si è trattato di un malore forse legato anche al freddo.