Incidente sull’A2 tra Polla e Atena Lucana: due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A2, all’altezza dello svincolo di Polla in direzione sud. Ad essere coinvolte due auto, una Opel e una Mercedes, che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Le due persone alla guida sono rimaste ferite e sono state trasferite all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni non sembrano essere gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina per effettuare tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, e gli operatori dell’Anas per ripristinare la viabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti nel traffico, ma grazie all’efficienza degli interventi, la circolazione è tornata alla normalità.