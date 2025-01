Dario Socci conquista il titolo WBC Asian Silver: un trionfo che porta Salerno sul tetto del mondo

Dario Socci, pugile salernitano di talento, ha scritto una nuova pagina della sua brillante carriera sportiva conquistando la cintura WBC Asian Silver Pesi Medi. Il trionfo è arrivato lo scorso 11 gennaio a Pattaya, in Thailandia, dove Socci ha avuto la meglio sull’indonesiano AP Geisler in un incontro che ha messo in luce la sua forza e la sua esperienza sul ring.

La vittoria è stata celebrata come un momento di grande orgoglio non solo per il pugile, ma anche per la città di Salerno. “È una delle principali eccellenze del nostro territorio in ambito sportivo ed è anche grazie al suo talento, alla sua tenacia e alla sua passione che il nome della nostra meravigliosa città sta girando il mondo,” ha commentato l’assessore comunale Dario Loffredo, augurando a Socci un futuro ricco di successi e riconoscimenti.

Dopo una pausa di 18 mesi lontano dal ring, Socci è tornato a combattere lo scorso anno, affrontando il thailandese Rattakorn Tassaworn in un evento internazionale sempre a Pattaya. La vittoria per KO nel match ha segnato il ritorno di Socci al vertice, dimostrando che la lunga assenza e i numerosi ostacoli personali non hanno intaccato la sua determinazione.

Al termine dell’incontro con Tassaworn, Socci ha voluto rendere omaggio alla sua città e ai suoi tifosi portando sul ring un drappo dedicato alla “Curva Sud Siberiano”, un simbolo dell’affetto e del legame che lo unisce alla tifoseria salernitana. Un gesto che ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo di ambasciatore sportivo di Salerno nel mondo.