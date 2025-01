Operazione della Polizia di Stato di Salerno: due arresti per spaccio di droga

La Polizia di Stato di Salerno ha condotto un’operazione ad “alto impatto”, disposta dal Questore, con la partecipazione del personale della Squadra Mobile, supportato dalle unità del Reparto Prevenzione Crimine “Campania”, da una unità cinofila e dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. Questa attività è stata mirata al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo.

Durante le perquisizioni locali e personali, oltre ai controlli in aree caratterizzate da degrado urbano e maggiore attività criminale, gli agenti hanno arrestato una donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestata, già in regime di detenzione domiciliare, è stata trovata in possesso di circa 70 grammi di hashish e del materiale necessario per il confezionamento.

Inoltre, è stato arrestato anche un uomo, accusato di cessione di sostanza stupefacente. Secondo le indagini, è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un consumatore e, a seguito di una perquisizione personale, sono state rinvenute ulteriori undici dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita.