Riapre il porto di Salerno dopo il maltempo, ma il traffico è ancora in tilt

Il porto di Salerno, rimasto chiuso per tre giorni a causa del maltempo, ha finalmente riaperto. Nella giornata di ieri si sono registrati rallentamenti della circolazione, soprattutto in via Benedetto Croce e nella zona del viadotto Gatto. Le lunghe code di auto hanno interessato non solo la città, ma anche gli assi autostradali in entrata a Salerno.

Dalle prime ore della mattinata- come riporta “Il Mattino”- sono scesi in campo gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, che ha provveduto a inviare il maggior numero possibile di pattuglie per gestire il traffico in zona Porto, dove erano in corso anche lavori di restringimento della carreggiata di via Porto per lavori al cantiere Porta Ovest. “È stata una mattinata di intensissimo lavoro – ha commentato Battipaglia – Il porto ha riaperto dopo tre giorni e centinaia di mezzi pesanti anche con derrate alimentari ha sovraccaricato l’ingresso del porto. Ci siamo trovati a gestire un muro di veicoli impressionante. Ma la situazione è rientrata in tarda mattinata”.

Porto di Salerno

Nonostante il lavoro della Polizia municipale si sono registrati molti disagi sia in tangenziale che in centro, rendendo la mattinata molto difficile per studenti e pendolari. Come reso noto dall’Anas, sull’autostrada A2 direzione Napoli si sono registrati rallentamenti, in direzione Salerno Centro, dal chilometro 1,500 al chilometro 2,250, a causa dell’impasse in zona porto commerciale. La circolazione è stata regolare, invece, nel tratto della A2 tra gli svincoli di Baronissi e Salerno, in direzione Napoli. Il personale Anas è stato impegnato per tutta la mattinata sul posto per la gestione della viabilità.

I disagi di ieri, a quanto si apprende, sarebbero dovuti ad un sovraccarico del traffico di mezzi pesanti in direzione del porto commerciale, chiuso dopo le forti raffiche di vento. Secondo Andrea Annunziata, presidente dell’autorità portuale, si è trattato di un “disagio inevitabile”. Per evitare che ci siano disagi relativi, invece, alla circolazione veicolare dovuta alla realizzazione del ramo di uscita autostradale Salerno Porta Ovest – fa sapere l’autorità portuale – è in programma un incontro tra l’Adsp del Mar Tirreno Centrale ed il Comune di Salerno affinché si possa gestire al meglio il cantiere nella sua fase finale.