Al via a Polla il laboratorio di fotografia per la digitalizzazione e l’archivio di comunità

Per tutti gli appassionati della fotografia, il Comune di Polla guidato dal sindaco Massimo Loviso organizza un laboratorio/workshop dedicato alla digitalizzazione e finalizzato alla realizzazione di un archivio di comunità. Si tratta di un evento rivolto a tutti, ai fotografi amatoriali, ai fotografi professionisti, appassionati di fotografia e a tutti coloro che desiderano approfondire le tecniche di digitalizzazione delle immagini e contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità. Gli obiettivi del laboratorio/workshop sono: identificare, individuare cosa fotografare, conoscere, approfondire le tecniche di digitalizzazione correlate alla produzione di fotografie e catalogazione, esplorare le migliori pratiche per la conservazione digitale delle immagini, fornire strumenti e conoscenze per migliorare la qualità delle fotografie digitali, promuovere la creatività e l’innovazione nel campo della fotografia digitale.

Per i partecipanti sarà dunque l’occasione per contribuire alla realizzazione dell’archivio di comunità ma anche per arricchire le proprie competenze fotografiche. Il corso, completamente gratuito, si terrà nei giorni 24 e 25 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il punto di ritrovo sarà il Museo Civico Insteia Polla. Per partecipare è necessario inviare una mail di adesione all’indirizzo info@museocivicoinsteiapolla.eu entro il 22 gennaio inserendo nel messaggio i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico, ed una breve descrizione del proprio interesse per la fotografia e delle proprie esperienze precedenti)