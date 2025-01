“Finalmente divorziato”. Ad Agropoli spunta lo striscione ed è subito virale

Uno striscione del tutto singolare, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei passati, è apparso oggi nel centro cilentano di Agropoli. In località Mattina, infatti, qualcuno ha deciso di festeggiare un evento che, evidentemente, considera un passo importante e ricco di gioia della sua vita: il proprio divorzio. Lo striscione riporta infatti la frase “Finalmente divorziato”, scritta in grossi caratteri rossi che risaltano su uno sfondo azzurro, con tanto di faccina sorridente e fedi nuziali spezzate. Lo striscione ha però diviso la popolazione locale. Alcuni cittadini hanno preso l’iniziativa del neo-divorziato di condividere pubblicamente un dettaglio così intimo della sua vita privata come un gesto fuori luogo, altri invece lo hanno considerato una trovata brillante e ironica, un modo diverso per sdrammatizzare una situazione difficile ridendoci e facendoci ridere su.

Al momento non si sa ancora l’identità del felice divorziato. Sta di fatto che l’immagine dello striscione sta già andando virale sui social e suscitando moltissimi commenti, anche qui sia seri che ironici.