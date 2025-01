Il Polo Bibliotecario di Potenza inaugura un nuovo spazio dedicato ai ragazzi con DSA

Un pomeriggio interamente dedicato alla Biblioteca come luogo di cultura inclusiva e accessibile per tutti, si è svolto nel Polo bibliotecario di Potenza, dove è stato inaugurato il nuovo spazio dedicato al supporto per l’apprendimento.



Nel corso del pomeriggio sono state presentate le risorse bibliografiche e i software compensativi Anastasis per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) da parte del personale della Biblioteca in collaborazione con AppStart Onlus, da sempre impegnata nella fornitura e nella progettazione di servizi per il contrasto della povertà educativa.



L’importante iniziativa, andrà a coronare la cooperazione tra AppStart e la Biblioteca, avviata lo scorso ottobre con un percorso di formazione rivolto al personale della Biblioteca sulle tematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia), e più in generale ai (BES) bisogni educativi speciali. Questo percorso ha consentito ai dipendenti che si relazionano con il pubblico di sviluppare le competenze di base per affiancare ed orientare gli utenti della Biblioteca che manifestano la necessità di un supporto specifico.

L’obiettivo condiviso tra il Polo, AppStart e AID è la formazione di una rete integrata che promuova la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione della comunità locale sui DSA, lo sviluppo di ambienti culturali inclusivi e accessibili come punti di riferimento in cui il sapere diventi un diritto comune ed eguale per tutti.