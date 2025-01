Presentata a Potenza “Medi_PRO” l’innovativa app per pazienti non udenti

Medi_PRO, la nuova app, progettata per supportare i medici di base, e i servizi Comunica@Ens e Comunica@Ens_PRO, strumenti innovativi per migliorare l’inclusione delle persone sorde nei contesti sanitario e sociale. L’innovativa applicazione, presentata nei giorni scorsi a Potenza, durante la conferenza organizzata dall’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – ETS APS, in collaborazione con la Regione Basilicata, punta a ridurre le disuguaglianze, a migliorare la qualità della vita e creare un sistema sanitario più inclusivo e sostenibile.

Attraverso Medi_PRO, sarà possibile consentire la comunicazione in tempo reale tra pazienti non udenti e medici, senza la necessità di interpreti o altre mediazioni, garantendo una maggiore sicurezza in situazioni di necessità.



La presentazione, ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e professionisti del settore, che hanno salutato con entusiasmo l’innovativa applicazione, tra questi erano presenti anche l’assessore regionale alla Salute, alle Politiche per la Persona e al PNRR, Cosimo Latronico e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che dopo aver sottolineato che questo è il primo progetto in Italia, grazie al quale si semplifica l’accesso ai servizi sanitari, riducendo il rischio di malintesi nelle diagnosi e nei trattamenti, ha concluso dicendo: “quest’app, consentirà di abbattere le barriere comunicative che le persone sorde affrontano nell’accesso alle cure mediche, garantendo loro pari opportunità nel dialogo diretto con i medici di base.”