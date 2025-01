Fondazione Stella Maris a Materia: un’eccellenza per la neuropsichiatria infantile in Basilicata  

Dal 2017 al 2024, la Fondazione Stella Maris Mediterraneo ha intensificato la sua attività in Basilicata, collaborando attivamente con le Aziende Sanitarie per consolidare la sua eccellenza nella Neuropsichiatria Infantile a Matera e Chiaromonte. Grazie a una solida esperienza clinica e scientifica, la Fondazione ha sviluppato un approccio integrato che unisce diagnosi, prevenzione e trattamenti innovativi a una ricerca all’avanguardia.

La Fondazione ha ampliato le conoscenze sui disturbi del neurosviluppo, con un focus particolare sui disturbi dello spettro autistico, grazie a collaborazioni con l’IRCCS Stella Maris di Calambrone e importanti Università italiane. Tra il 2017 e il 2024, sono state effettuate 556 diagnosi di disturbo dello spettro autistico nella Regione Basilicata, con 264 casi nella provincia di Matera e 292 nella provincia di Potenza.

Il servizio offerto rappresenta un punto di riferimento regionale e interregionale per le patologie neuropsichiatriche, con particolare attenzione alla sindrome dello spettro autistico. Le attività cliniche presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera si sono svolte attraverso ricoveri ospedalieri e un’intensa attività ambulatoriale, supportata da un team multidisciplinare di esperti. Nonostante le difficoltà nel reperire specialisti in neuropsichiatria infantile, è stata garantita una qualità elevata dei servizi, con una media di 6-8 ricoveri settimanali e un bilanciamento tra ricoveri ordinari e Day Hospital.

L’attività ambulatoriale ha visto un incremento significativo del carico di lavoro, ma grazie all’impegno del personale, è stata mantenuta un’assistenza continua e di qualità. Parallelamente, la ricerca ha svolto un ruolo cruciale nella comprensione e nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo, in particolare dell’autismo, attraverso studi condotti in collaborazione con il laboratorio di genetica dell’ospedale Madonna delle Grazie.

La riorganizzazione delle attività ha permesso una gestione ottimale delle risorse, mantenendo il livello di attività ambulatoriale e adeguando i ricoveri alle priorità dei pazienti. La collaborazione tra l’Azienda Sanitaria e la Fondazione ha aperto la strada a progetti innovativi per potenziare i servizi per i soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico. Tra le iniziative previste ci sono interventi specialistici di assistenza sanitaria e sociosanitaria, percorsi di Parent Training di gruppo, valutazioni multidimensionali e programmi per migliorare le abilità sociali.

«I risultati ottenuti a Matera», afferma il presidente della Fondazione Mario Marra, «sono il frutto di una sinergia profonda tra l’Azienda Sanitaria e la Fondazione, un legame ulteriormente rafforzato dalla Direzione Generale attuale, che consentirà di sviluppare nuove attività per rispondere ai crescenti e diversificati bisogni nel campo dei disturbi dello spettro autistico e della neuropsichiatria infantile in generale».