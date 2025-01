Scontri tra tifosi Nocerina e Cavese: indaga la Digos

Gli accertamenti avviati dalla Digos della Questura di Salerno saranno fondamentali per chiarire quanto accaduto ieri sera a Nocera Superiore, nel Salernitano. Solo grazie all’intervento tempestivo degli agenti è stato possibile evitare un contatto tra i tifosi della Nocerina e quelli della Cavese. Si sono registrati momenti di grande tensione, caratterizzati dal lancio di pietre, bottiglie e petardi.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, alcuni sostenitori cavesi, a bordo di una quindicina di mini-van, stavano rientrando dalla trasferta di Avellino. All’arrivo nella località Citola di Nocera Superiore, sono stati accolti da un gruppo di circa cento tifosi della Nocerina. Gli agenti, presenti in vari punti come disposto dalla Questura per garantire l’ordine pubblico, hanno subito affrontato la situazione. Durante questi attimi concitati, sono stati lanciati oggetti che hanno colpito anche le auto di servizio. Tuttavia, grazie all’operato della polizia, è stato possibile evitare che le due tifoserie venissero a contatto diretto.