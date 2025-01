All’Ospedale di Roccadaspide nuovi apparecchi radiologici. L’Asl Salerno avvia i lavori di installazione

Buone notizie per l’Ospedale di Roccadaspide: l’ASL Salerno ha avviato i lavori per

l’installazione di nuovi apparecchi radiologici. Un importante passo in avanti per

il potenziamento dei servizi sanitari presso il nosocomio della Valle del Calore, grazie all’ASL Salerno che, dopo aver acquistato due nuovi dispositivi radiologici, ha ufficialmente

affidato i lavori propedeutici per l’installazione di tali apparecchi. I lavori inizieranno entro il

mese di febbraio.

Un intervento significativo che migliorerà la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti.

In particolare, il P.O. di Roccadaspide sarà dotato di un Tavolo Telecomandati per esami

di Pronto Soccorso e l’intero sistema radiologico fisso, in sostituzione dell’attuale sistema,

sarà installato presso il Reparto di Radiologia.

Un investimento importante per la salute dei cittadini, un investimento che contribuirà ad

elevare gli standard di assistenza e alla una gestione più efficace delle prestazione

sanitarie.

“Continua il potenziamento del P.O. di Roccadaspide, ringrazio il dottore Fiorentino

Montillo, Direttore di Radiologia del DEA di I Livello, Battipaglia – Eboli – Roccadaspide per

l’impegno profuso e la mia gratitudine va anche all’ingegnere Gennaro Sosto, Direttore

Generale dell’ASL Salerno, da sempre attento alle esigenze assistenziali e sanitarie dei

cittadini” ha affermato Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide e Presidente,

Asso, Aree Interne Cilento.