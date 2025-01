La raccolta firme della Fondazione Vassallo: “Chiediamo le dimissioni di Franco Alfieri”

La Fondazione Vassallo ha lanciato una raccolta firme ieri sera su Change.org “per chiedere le dimissioni di Franco Alfieri da Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Paestum”.

L’iniziativa che sta già raccogliendo numerose adesioni, si rivolge in particolare ai giovani che, negli ultimi vent’anni, sono stati costretti a emigrare a causa delle conseguenze di una politica incapace di offrire opportunità reali e trasparenza, secondo quanto riferito da una stessa nota della Fondazione. Le vicende giudiziarie di Franco Alfieri arrestato lo scorso 3 ottobre 2024 con accuse di corruzione e turbativa d’asta, hanno portato la Fondazione a indire la raccolta firme. Secondo la Fondazione Vassallo “Le indagini condotte dalla magistratura hanno fatto emergere un quadro inquietante: l’uso sistematico delle istituzioni a vantaggio di interessi personali e privati. Questo comportamento, oltre a tradire la fiducia dei cittadini, rappresenta una violazione profonda dei valori democratici che dovrebbero guidare ogni amministrazione pubblica”.

“La sospensione di Alfieri disposta dal Prefetto è una misura necessaria ma non sufficiente,” ha dichiarato Dario Vassallo, Presidente della Fondazione. “Le accuse mosse contro di lui e il clima di sfiducia che si è generato richiedono un segnale chiaro e definitivo. Le dimissioni sono indispensabili per iniziare un percorso di rigenerazione etica e istituzionale, restituendo credibilità alle nostre comunità.” La petizione, aperta a tutti i cittadini e sostenitori, invita a mobilitarsi per un cambiamento reale. “È il momento di unire le forze: associazioni, cittadini e chiunque creda nella buona amministrazione devono essere protagonisti di questa battaglia per la legalità,” ha aggiunto Vassallo. “La vicenda di Franco Alfieri non è un caso isolato, ma il culmine di un sistema di potere che per anni ha ostacolato lo sviluppo sociale ed economico della provincia di Salerno e del comune di Capaccio Paestum. Questa situazione riflette un problema più ampio: la politica non deve mai essere utilizzata per scopi personali o per arricchire pochi a scapito di molti. Le istituzioni devono tornare a essere un luogo di servizio per il bene comune,” ha ribadito Vassallo. Attraverso questa iniziativa, la Fondazione si propone di coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione di un futuro migliore, fondato su valori autentici e sulla volontà condivisa di contrastare ogni forma di malaffare.

“La nostra richiesta non è solo una questione di responsabilità politica,” ha sottolineato Dario Vassallo, “ma anche un messaggio forte e chiaro: non accetteremo mai che il malaffare diventi la norma. Ogni cittadino che firma questa petizione sta contribuendo a riaffermare il principio che le istituzioni esistono per servire il popolo, non per essere piegate agli interessi di pochi.” La Fondazione Angelo Vassallo, attraverso l’iniziativa ha invitato tutti i cittadini, le associazioni e i rappresentanti della società civile a unirsi “a questa battaglia di giustizia e speranza”. “Fermare il sistema di potere opaco è un dovere di tutti noi. Uniti, possiamo fare la differenza,” ha concluso Dario Vassallo.