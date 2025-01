Nuove nomine nella Giunta Regionale della Basilicata dei vertici di cinque Enti Sub-Regionali

Nella seduta di oggi, la Giunta regionale della Basilicata ha ufficializzato la nomina dei vertici di cinque importanti enti sub-regionali, segnando un passo significativo verso una gestione più efficiente e orientata al territorio. Le nuove cariche sono state assegnate a professionisti con una consolidata esperienza nei rispettivi settori, pronti a guidare le agenzie verso obiettivi di sviluppo e innovazione.

Margherita Sarli, 40 anni, di Pignola, è stata nominata Direttore generale dell’Apt, l’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata. Giornalista professionista con una laurea in Lettere Moderne e specializzazione in Linguistica, Filologia e Letteratura, Sarli porta con sé oltre dieci anni di esperienza nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali. Maria Rosaria Sabia, 63 anni, di Avigliano, è stata nominata Direttore generale dell’Arlab, l’Agenzia regionale del Lavoro e Apprendimento. Laureata in Giurisprudenza con una carriera ricca di successi, Sabia ha già ricoperto il ruolo di Dirigente regionale all’Ufficio Politiche per il lavoro. Giuseppe Giuzio, 53 anni, di Potenza, assume la direzione dell’Ardsu, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario. Avvocato con una carriera politica attiva, Giuzio ha servito come consigliere comunale e assessore al Bilancio, offrendo una solida base di competenze per sostenere il diritto allo studio nella Basilicata.

Antonio Di Sanza, 63 anni, di Policoro, è il nuovo Amministratore unico del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera. Con una lunga carriera politica alle spalle, che include il ruolo di sindaco di Policoro e consigliere regionale, Di Sanza è ben posizionato per promuovere lo sviluppo industriale nella provincia.

Infine, Vittorio Restaino, 61 anni, di Potenza, è stato nominato Commissario dell’Alsia, l’Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura. Attualmente direttore generale della Direzione Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Restaino ha un solido background in promozione d’impresa e ricerca organizzativa, che sarà cruciale per il progresso del settore agricolo regionale.